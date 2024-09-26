В США назвали бредом надежду Запада на поражение России

Страны Запада ошибаются, надеясь, что Россия сдастся в вооруженном конфликте на Украине в ответ на возможное снятие ограничений на удары по ее территории дальнобойным оружием, считает отставной офицер армии США Дэниел Дэвис. Видеозапись интервью опубликована на YouTube-канале Deep Dive.

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По его словам, исторический опыт показывает, что «Россия никогда так не реагировала» на атаки на ее территорию. Дэвис добавил, что попытки западных государств добиться поражения Москвы могут стать губительными для их же граждан.

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Накануне стало известно, что США готовы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами при условии, что это будут не американские снаряды.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в случае, если США разрешат ВСУ бить дальнобойными ракетами стран Запада вглубь России, то конфликт на Украине выйдет на качественно новый уровень. По словам сенатора, впоследствии ситуация может привести к новой мировой войне.

Ранее Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру.