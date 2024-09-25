Зеленский причислил две страны к сообщникам России в конфликте с Украиной

Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея и Иран являются сообщниками России в конфликте на Украине. Об этом сообщает РБК.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, КНДР и Иран поддерживают Россию, которая, как добавил Зеленский, проявила по отношению к Украине агрессию, с целью увеличить собственную территорию. Он также поблагодарил те страны, которые выступили с поддержкой Украины.

«Россия нашла для этого (для конфликта на Украине) особенных приятелей — Северную Корею и Иран. Показательный выбор друзей», — заявил он.

Ранее в Иране заявили, что Тегеран не поставляет оружие в Россию для конфликта на Украине.