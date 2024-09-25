Эрдоган преподнес Пашиняну подарок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях Генеральной Ассамблеи ООН вручил премьер-министру Армении Николу Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен» с автографом. Об этом пишет РБК.

По данным портала, книга была издана Turkuvaz Kitap и переведена на английский, арабский, немецкий, французский, русский и испанский языки.

«В нашем понимании именно справедливость обеспечит миропорядок, спасение мира и его счастье. Необходим глобальный порядок, который обеспечит уверенность и надежду на формирование более справедливого мира», — пояснил Эрдоган.

Кроме того, лидеры обсудили нормализацию отношений между Турцией и Арменией, а также мирный процесс между Ереваном и Баку. Глава Турции отметил, что Анкара поддерживает установление постоянного мира между Азербайджаном и Арменией.