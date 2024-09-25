Раскрыты подробности организации подрыва «Северных потоков»

Подготовка к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» началась за несколько лет до начала Россией СВО на Украине, организацией операции занимался бывший сотрудник спецслужб ВСУ, арестованный по другому делу. Об этом сообщает Spiegel, передает «РБК».

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По данным немецкого журнала, организаторы операции рассматривали газопроводы в качестве законной цели, рассчитывая с помощью их подрывов лишить Москву доходов от продажи газа в Европе. Подготовка к диверсии активизировалась после начала Россией СВО на Украине. На первом этапе в команду искали драйверов, способных работать на глубине до 100 метров и «готовых подвергнуться серьезному риску для здоровья».

Организацией и планированием операции занимался бывший сотрудник спецслужб ВСУ Роман Червинский, который находится под стражей на Украине по обвинению в превышении должностных полномочий. В частности, он занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения с целью установки взрывчатки на газопроводах.

Раскрыта стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

Отмечается, что в состав группы, подорвавшей «Северные потоки», входили в основном гражданские лица, в том числе одна женщина. На борту арендованной ими под вымышленными именами яхте «Андромеда» был «солдат-коммандос», шкипер и помощник. В общей сложности операция длилась почти три недели, за это время группа диверсантов заложила несколько взрывных устройств на газопроводах на дне Балтийского моря.

Ранее Spiegel сообщал, что подрыв «Северных потоков» обошелся почти в 300 тысяч долларов. План операции одобрил экс-главком ВСУ Валерий Залужный. При этом Владимир Зеленский ничего о нем не знал, а попытки США остановить диверсию «провалились».

Напомним, что Киев отрицает причастность Украины к подрывам российских газопроводов. Президент РФ Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов», назвав чушью версию о причастности к диверсии «неких украинцев». Похожее мнение высказал глава МИД Сергей Лавров, заявив, что сценарий о дайверах-любителях на лодке могут поверить только те, кто «боится правды» и хочет «выгородить» власти Украины.