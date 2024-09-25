Глава МИД Китая озвучил Лаврову позицию по Украине

Китай выступает за создание необходимых условий для обсуждения мира на Украине, а также за скорейшее завершение конфликта. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече со своим коллегой Сергеем Лавровым на полях сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

© Lenta.ru

«Сейчас необходимо работать над скорейшей деэскалацией конфликта на Украине и создать необходимые условия для переговоров о мире», — отметил китайский диплоомат.

Лавров назвал ключевой стабилизирующий фактор в мире

Ван И подчеркнул, что Пекин выступает «против расширения театра боевых действий, а также считает недопустимым эскалацию конфликта и возможные провокации обеих сторон».

Ранее Лавров на встрече с Ван И заявил, что сотрудничество России и Китая стало стабилизирующим фактором в международной политике.