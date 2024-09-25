Названа роль Залужного в подрыве «Северных потоков»

Бывший главнокомндающий Вооруженными силами Украины (ВСУ) утвердил и дал старт операции по подрыву «Северных потоков» осенью 2022 года. Об этом рассказало издание Spiegel.

© Lenta.ru

По информации издания, «группа подотчетная Залужному» собрала около 300 тысяч долларов из частных источников и разработала план операции. Экс-главком одобрил ее и дал разрешение на реализацию.

Раскрыта стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

За несколько месяцев до взрывов, власти Германии и США предупреждали голландскую служба военной разведки о готовящейся операции, однако никаких мер предпринято не было. Президент Украины Владимир Зеленский не был предупрежден о диверсии главкомом и другими военными.

Издание Spiegel утверждает, что группа из двух гражданских и одного бывшего агента украинской секретной службы организовало взрывы на газопроводах «Северный поток» осенью 2022 года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров усомнился о версии подрыва газопровода дайверами-любителями на яхте.