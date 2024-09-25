Байден заявил, что не переживает по поводу выхода из президентской гонки

Президент США Джо Байден заявил, что не переживает по поводу своего решения о выходе из предвыборной гонки.

"Послушайте, я спокоен по поводу такого своего решения", - сказал лидер США в интервью телеканалу ABC. Байден добавил, что "передал знамя" вице-президенту Камале Харрис, так как считает ее "умной, жесткой и благородной". "Я решил, что так будет лучше", - утверждал президент.

Байден также выразил уверенность в том, что если бы остался в предвыборной гонке, то победил бы своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа.

"Я уверен, что победил бы Трампа. Он неудачник", - заявил глава Белого дома.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали звучать призывы к нему отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост. В августе она стала кандидатом в президенты от демократов, ее основным соперником на выборах будет Трамп.