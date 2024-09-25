Президент России Владимир Путин фактически победил в конфликте, добившись всех своих целей на Украине, а блок НАТО потерпел поражение. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил экс-аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски. Lenta.ru

«Путин достиг цели, к сожалению для Байдена. Они прекрасно знают, что произошло на европейском театре военных действий. Это поражение НАТО», - сказала она. Североатлантический альянс, добавила Квятковски, истощен в экономическом и военном отношении, а страны Запада ощутили на себе влияние инфляции и высокой стоимости энергии. Российская газета

Ранее Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» Россию к миру, поскольку она якобы является единственным нарушителем устава международной организации и единственным «агрессором». Газета.Ru