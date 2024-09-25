Президент Украины Владимир Зеленский продолжает уговаривать своих спонсоров из числа стран Запада предоставить Киеву разрешение бить вглубь территорий России дальнобойным оружием. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает издание The New York Times.

— Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине зеленого света при условии, что она не будет использовать оружие американского производства, — говорится в материале.

Германия не будет пересматривать свою позицию и не снимет ограничения на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецких ракет для ударов вглубь России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По словам политика, немецкое правительство уже приняло несколько важных решений касательно военной помощи Киеву, которые для него «предельно ясны».

Ряд американских и европейских политиков призвали пресечь мечты Украины о вступлении в НАТО. На Западе набирает популярность мнение, что необходимо убедить украинские власти отдать часть территорий страны России, а также рассмотреть вариант уменьшения санкционного давления на Москву.

Экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает трудности на фронте, поэтому намерен предпринимать шаги для эскалации конфликта между НАТО и Россией.