Стало известно о плане НАТО на случай войны с Россией

Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО генерал-лейтенант Александр Соллфранк заявил, что альянс обсуждает операцию по транспортировке раненых на случай возможной войны с Россией. Об этом сообщает Reuters.

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Как уточнил генерал-лейтенант, такая операция отличалась бы от эвакуации раненых в конфликте в Афганистане или Ираке, поскольку зона ведения военных действий при столкновении с Россией была бы значительно больше. В качестве решения в НАТО рассматривают создание «военно-медицинского Шенгена», а также использование санитарных поездов.

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«НАТО планирует координировать транспортировку большого числа раненых военных с передовой в случае войны с Россией, в том числе с помощью санитарных поездов, поскольку эвакуация по воздуху может оказаться невозможной», — заявил Соллфранк.

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