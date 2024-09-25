Париж не позволил Киеву переименовать в Шампань село под Одессой

Дипмиссия Франции в Киеве выступила против присвоения селу Надеждовка в Одесской области названия Шампань. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на местные СМИ.

Журналисты уточнили, что Надеждовку хотели переименовать в Шампань в связи с тем, что в ней расположен винный завод «Шампань Украина».

По их данным, переименование позволило бы на законных основаниях выпускать вино под названием «Шампанское» и при этом не платить роялти.

Франция, в которой зарегистрирована географическая торговая марка Champagne, выступила против таких действий украинских властей.

В письме дипмиссии отмечается, в частности, что переименование села противоречит международным обязательствам Украины на фоне решения о начале переговорного процесса о вступлении страны в Евросоюз.