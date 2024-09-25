Раскрыта стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

Операция по подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» обошлась почти в 300 тысяч долларов, группа диверсантов в основном состояла из гражданских лиц. Об этом сообщает Spiegel, передает ТАСС.

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По данным немецкого журнала, план диверсии одобрил бывший главком ВСУ Валерий Залужный. При этом Владимир Зеленский ничего не знал о нем. Руководством и подготовкой диверсантов занимался бывший офицер сил спецопераций ВСУ Роман Червинский. Финансировалась операция по подрыву газопроводов за счет частных средств.

«Попытки США остановить операцию провалились», — утверждают в Spiegel.

В журнале отметили, что личности всех участников группы диверсантов удалось установить, но раскрывать издание их не намерено. Кроме того в Spiegel заявили, что план операции возник «еще за годы» до начала Россией СВО на Украине.

Напомним, что взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. В России назвали произошедшее диверсией и инициировали дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила. Расследование сдвинулось с мертвой точки лишь в августе 2024 года, когда генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу из Украины, которого заподозрили в причастности к подрывам.