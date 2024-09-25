$92.86-0.06103.41+0.19
Почта

США отозвали приглашение премьер-министра Грузии на прием к Байдену

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение грузинскому премьер-министру Ираклию Кобахидзе на прием. Об этом сообщает «Мтавари Архи».

В Грузии заявили об оскорбительном решении США
© globallookpress.com

По словам Папуашвили, ранее Байден прислал приглашение Кобахидзе на прием, однако позже он отозвал свое предложение. По мнение спикера, такое решение является оскорбительным для народа США, а также «легкомысленным».

В Тбилиси заявили об оскорблении Украиной «большой части общества Грузии»

«Он сам отправил приглашение, но на следующий день его отозвали», — рассказал Папуашвили.

Отметим, что ранее администрация Байдена также отказалась от всех встреч с грузинской делегацией. Как рассказал изданию высокопоставленный американский чиновник, это связано с «антидемократическим поведением правительства Грузии», а именно принятием закона об иностранных агентах.

Ранее председатель парламента Грузии призвал Конгресс США расследовать попытки фальсифицировать выборы в его стране со стороны Белого дома.