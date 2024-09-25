В Грузии заявили об оскорбительном решении США

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение грузинскому премьер-министру Ираклию Кобахидзе на прием. Об этом сообщает «Мтавари Архи».

По словам Папуашвили, ранее Байден прислал приглашение Кобахидзе на прием, однако позже он отозвал свое предложение. По мнение спикера, такое решение является оскорбительным для народа США, а также «легкомысленным».

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«Он сам отправил приглашение, но на следующий день его отозвали», — рассказал Папуашвили.

Отметим, что ранее администрация Байдена также отказалась от всех встреч с грузинской делегацией. Как рассказал изданию высокопоставленный американский чиновник, это связано с «антидемократическим поведением правительства Грузии», а именно принятием закона об иностранных агентах.

Ранее председатель парламента Грузии призвал Конгресс США расследовать попытки фальсифицировать выборы в его стране со стороны Белого дома.