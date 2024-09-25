Парижская прокуратура требовала, чтобы основатель Telegram Павел Дуров внес залог в размере 20 млн евро. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В ходе заседания по делу Дурова прокурор попросил установить стандартные меры судебного контроля, такие как обязательства регулярно отмечаться в комиссариате, оставаться во Франции и сообщать о смене места проживания.

Кроме того, прокурор потребовал, чтобы предприниматель внес залог в размере 20 млн евро. Судья снизил сумму залога в четыре раза, до 5 млн евро.

Источник отметил, что на фоне сумм, затрачиваемых Дуровым на различные прихоти, залог выглядит несущественным.

Так, в 2023 году бизнесмен на благотворительном аукционе в Дубае предложил около 8,5 млн евро за личный номерной знак. Этот лот ему не достался — ставку перебил другой покупатель.