Маск ответил на сообщения о романтических отношениях с премьер-министром Италии

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск ответил на появившиеся в Сети и прессе публикации, приписывающие ему романтические отношения с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Российская газета

«Я был там с мамой. У меня нет никаких романтических отношений с премьер-министром Мелони», — приводит издание реакцию предпринимателя на сообщения в СМИ. Таким образом Маск отреагировал на фото пользователя, запечатлевшее улыбающихся Маска и Мелони на гала-ужине в Нью-Йорке. Lenta.ru

Ранее издание Politico отмечало взаимные любезности, которыми Мелони и Маск обменивались в Нью-Йорке. Свободная пресса