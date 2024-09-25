В Раде назвали ожидаемым фиаско поездку Зеленского в США

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты похожа на фиаско. Такое мнение выразил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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"Пока поездка Зеленского в США выглядит ожидаемым и очевидным фиаско. Причина в том, что набор таинственных хотелок, озаглавленных как "план победы", которые привез Зеленский в США, требуют от Штатов чрезвычайного перенапряжения сил на внешнем фронте, в то время как реальная политика требует переключения усилий и ресурсов вовнутрь", - написал Дубинский в Telegram-канале.

Ранее Дубинский отмечал, что Зеленский своим "планом" фактически шантажирует администрацию президента США Джо Байдена в разгар предвыборной кампании, и выразил опасение, что такое поведение может привести к обратному результату - вызвать раздражение союзников и сделать фигуру Зеленского токсичной.

Зеленский с начала недели находится в США, куда он поехал, чтобы принять участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, а также встретиться с Байденом и кандидатом в президенты от Демократической партии, ныне вице-президентом Камалой Харрис. При этом сразу после прибытия в США Зеленский посетил Пенсильванию - один из ключевых штатов на предстоящих в ноябре выборах, где принял участие в нескольких мероприятиях с губернатором-демократом Джо Шапиро.

В последнее время тема урегулирования вокруг Украины прочно вошла в повестку в США и активно используется в ходе президентской гонки. В своих выступлениях и на встречах с американскими и европейскими политиками Зеленский постоянно просит передать Украине еще больше вооружений, в том числе дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории.

Однако, как написала 24 сентября газета The Washington Post, Киев пока не смог убедить Вашингтон в том, что удары вглубь российской территории смогут переломить ситуацию в пользу ВСУ. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также признавал, что Великобритания и Франция на данный момент не одобрили использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP по целям на территории России.