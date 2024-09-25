Пока вы не уснули: отказ Эрдогана поддержать план Зеленского и решение ФРГ по "Севпотокам"

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Эрдоган отказался поддержать «план победы» Зеленского

© EPA/TACC

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает план победы лидера Украины Владимира Зеленского, который тот представит американским лидерам в течение этой недели.

В интервью американскому телеканалу турецкий лидер сообщил, что его реализация требует внимательного рассмотрения и обсуждения с другими членами НАТО.

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Умер актер Роман Мадянов

Скончался актер Роман Мадянов. Об этом в своем Telegram-канале заявила телеведущая Екатерина Стриженова.

Стриженова назвала Мадянова восхитительным артистом, подчеркнув, что всегда отмечала его талант.

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В России появится новый штраф

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который ужесточает наказание за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

В России уже действует Закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому владельцы должны соблюдать определенные требования к содержанию своих питомцев и могут быть привлечены к ответственности за их нарушение.

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ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной станции. Об этом сообщили в оперативных службах, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в 13:10. По данным агентства, объекты атомной электростанции не были повреждены, однако загорелась сухая трава.

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Германия выдаст ордера на арест по взрывам на «Северных потоках»

© Danish Defence

Германия выдаст ордера на арест в рамках расследования взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

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Задержан бывший мэр Сочи Копайгородский

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, незадолго до этого Копайгородский уехал добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

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В Кремле прокомментировали ракетные испытания Китая

Китай, проводя испытание межконтинентальной баллистической ракеты, реализует своё суверенное право.

С таким заявлением, как сообщает ТАСС, выступил 25 сентября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это суверенное право Китая. Китай занимается военным строительством, мы с уважением относимся», — отметил Песков, добавив, что по линии оборонных ведомств России и КНР происходит необходимый обмен информацией.

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Раскрыты основные версии расправы над российской предпринимательницей

Следователи раскрыли две основные версии похищения и расправы над 47-летней предпринимательницей из Балаково Саратовской области Натальей Алешниковой.

Расправа над предпринимательницей могла произойти из-за похищения автомобиля или из-за любовного треугольника.

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В России предложено запретить водителям есть и пить за рулем

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Эксперт Похмелкин: после запрета курения логично запретить пить и есть. Поправки в ПДД, над которыми работает Минтранс и которые подразумевают запрет на использование электронных сигарет во время вождения, звучит странно и бессмысленно.

Тем более что следующим шагом должно стать ограничение на еду, воду и приём лекарств.

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Подсчитана выручка российских нефтяников за полгода

За полгода в России предприятия нефтегазового сектора и несырьевые компании смогли серьезно увеличить выручку. К такому выводу пришли аналитики FinExpertiza. Результаты их исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, крупные и средние предприятия нефтегазового сектора повысили выручку год к году на 34,2 процента, до 38,3 триллиона рублей.

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