Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал испытательный пуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

В ночь на 25 сентября Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ходе учений провела запуск МБР с макетом боевой части в открытые воды Тихого океана, сообщало РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Боеприпас успешно попал в запланированный участок в море. В Минобороны Китая отметили, что запуск МБР соответствует международному праву и не направлен против какой-либо страны. Аналитики при этом отмечали, что обычно Китай проводит подобные испытания в своем воздушном пространстве.

Отвечая на вопрос, эксперт отметил, что решение Китая об испытании МБР в Тихом океане не является политическим сигналом.

Политические сигналы – это большое журналистское и экспертное преувеличение. Политики – это не сигнальщики, у них огромное количество проблем, которые они решают, однако зачастую это считывается как какие-то сигналы. Так что испытание МБР Китаем не является сигналом, здесь можно согласиться с китайскими властями — это просто регулярная мера. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Эксперт подчеркнул, что испытание Китаем МБР за пределами территориальных вод страны связано улучшением характеристик его ракет.

«Даже если в ходе испытаний Китай вышел за пределы своих территориальных вод, то в этом нет ничего такого. Китайский ядерный потенциал постоянно совершенствуется, дальность полета китайских ракет постоянно увеличивается, а их нужно проверять, так что в дальнейшем они могут начать летать еще дальше. Может быть, они даже начнут «бить» ближе к середине Тихого океана, а если надо будет – Индийского… Ракетно-ядерный потенциал Китая развивается существенно быстрее американского или российского, поскольку США и Россия активно занимались этим вопросом в 50-е, 60-е, 70-е и 80-е годы, когда в Китае был застой. А сейчас Китай их догоняет», - сказал он.

Ранее проведение Китаем ракетных испытаний прокомментировали в Кремле.