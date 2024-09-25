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Политолог Марков объяснил запуск Китаем межконтинентальной ракеты в открытые воды Тихого океана

Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал испытательный пуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

В ночь на 25 сентября Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ходе учений провела запуск МБР с макетом боевой части в открытые воды Тихого океана, сообщало РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Боеприпас успешно попал в запланированный участок в море. В Минобороны Китая отметили, что запуск МБР соответствует международному праву и не направлен против какой-либо страны. Аналитики при этом отмечали, что обычно Китай проводит подобные испытания в своем воздушном пространстве.

Отвечая на вопрос, эксперт отметил, что решение Китая об испытании МБР в Тихом океане не является политическим сигналом.

Политические сигналы – это большое журналистское и экспертное преувеличение. Политики – это не сигнальщики, у них огромное количество проблем, которые они решают, однако зачастую это считывается как какие-то сигналы. Так что испытание МБР Китаем не является сигналом, здесь можно согласиться с китайскими властями — это просто регулярная мера.

Сергей Марков
Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Эксперт подчеркнул, что испытание Китаем МБР за пределами территориальных вод страны связано улучшением характеристик его ракет.

«Даже если в ходе испытаний Китай вышел за пределы своих территориальных вод, то в этом нет ничего такого. Китайский ядерный потенциал постоянно совершенствуется, дальность полета китайских ракет постоянно увеличивается, а их нужно проверять, так что в дальнейшем они могут начать летать еще дальше. Может быть, они даже начнут «бить» ближе к середине Тихого океана, а если надо будет – Индийского… Ракетно-ядерный потенциал Китая развивается существенно быстрее американского или российского, поскольку США и Россия активно занимались этим вопросом в 50-е, 60-е, 70-е и 80-е годы, когда в Китае был застой. А сейчас Китай их догоняет», - сказал он.

Ранее проведение Китаем ракетных испытаний прокомментировали в Кремле.

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