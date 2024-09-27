Орбан: Венгрия не хочет присоединяться к блокам, на которые разделяется мир

Мир разделяется на два блока, но Венгрия не будет присоединяться ни к одному из них. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

"Мы не можем присоединиться ни к одному из блоков, наши интересы тесно связаны с обоими", - приводит его слова в X (ранее Twitter) госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

Двумя блоками Орбан назвал "восточные и западные экономики". Премьер добавил, что Венгрия сможет обеспечить себе процветание в будущем, только "взяв лучшее от каждой из сторон".

Орбан подчеркнул, что ближайшие 10 лет Венгрии будет необходима "экономическая нейтральность", чтобы удержаться в быстро меняющемся мире. "Мы должны отвергнуть любое давление, которое наносит вред будущему страны", - сказал глава правительства Венгрии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на Саммите будущего ООН в Нью-Йорке, заявил, что миру могут угрожать третья мировая война или раскол. Он отметил, что Венгрия в прошлом сильно пострадала из-за разделения на блоки и хотела бы, чтобы следующие десятилетия характеризовались взаимосвязанностью стран и справедливым международным сотрудничеством.