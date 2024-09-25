В Афганистане зафиксировали вспышку приводящей к инвалидности неизвестной болезни

В Афганистане более 500 человек заболели неизвестной инфекцией. Об этом сообщил представитель региона Парван Хекматулла Шамим.

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Количество заболевших продолжает увеличиваться: по данным местных властей, два человека погибли, а 50 находятся в критическом состоянии.

Шамим отметил, что в район с заболевшими отправились медицинские бригады, которые взяли образцы крови у пациентов. По сведениям дирекции общественного здравоохранения, симптомы заболевания включают физическую инвалидность, сильные мышечные боли, тяжелую диарею и высокую температуру, передает Ariana News.

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