В США сняли обвинения с российского танцора Чигвинцева

Офис прокурора отказался выдвигать обвинения в домашнем насилии против танцора Strictly Come Dancing Артема Чигвинцева, несмотря на то, что ранее тот был арестован. Об этом пишет издание The Mirror.

Профессионального танцора Артема Чигвинцева арестовали 29 августа и доставили в тюрьму в Калифорнии. Он подозревался в «умышленном причинении телесных повреждений, приводящих к травматическому состоянию» нынешней или бывшей супруге, сожителю или невесте. Чигвинцев был освобожден из-под стражи после внесения залога в 25 тысяч долларов (около 2,3 млн рублей).

При этом окружной прокурор Эллисон Хейли заявила, что ее офис отказался выдвигать уголовные обвинения Чигвинцеву после «внимательной оценки доказательств».

«Хотя мы серьезно относимся к каждому аресту и решительно выступаем против домашнего насилия, у нас есть этическое обязательство предъявлять обвинения только в том случае, если они подкреплены доказательствами. Мы обязаны доказать любое уголовное обвинение «вне разумных сомнений». Это является самым высоким стандартом в американской системе уголовного правосудия», - заявила она.

При этом прокурор не уточнила, по какой именно причине был арестован Артем Чигвинцев и кто мог быть его возможной жертвой.

Напомним, что с 2022 года Чигвинцев женат на участнице американского реслинг-промоушена WWE Никки Гарсии. Они начали встречаться еще в 2019 году, когда выступали в «Танцевальных соревнованиях». За три дня до ареста и танцор, и его супруга опубликовали в социальных сетях пост, посвященный второй годовщине их брака.