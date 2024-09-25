Санду отказалась учредить медаль в честь 80-летия Победы

Президент Молдавии Майя Санду не стала подписывать положение об учреждении единой юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Об этом сообщает «КП в Молдове».

По данным газеты, ранее юбилейная медаль была учреждена для вручения в рамках СНГ. Причины отказа Санду от учреждения медали не уточняются. Как отмечает «КП в Молдове», в стране сейчас живут 24 ветерана Великой Отечественной войны.

Летом лидер правящей в Молдавии Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что Кишинев будет стремиться к выходу из СНГ, хотя это и не является условием вступления в Евросоюз. Правительство Молдавии объявило о планах денонсировать более 110 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ.

В то же время Гросу подчеркнул, что власти не могут расторгнуть все соглашения по СНГ, так как это нанесло бы ущерб экономике. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что власти Молдавии не хотят отказываться от социально-экономических преимуществ СНГ, но при этом стремятся выйти из союза.