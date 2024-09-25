Эрдоган отказался поддержать «план победы» Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает план победы лидера Украины Владимира Зеленского, который тот представит американским лидерам в течение этой недели. В интервью американскому телеканалу турецкий лидер сообщил, что его реализация требует внимательного рассмотрения и обсуждения с другими членами НАТО.

«Это не те вопросы, которые нужно решать в спешке. И когда мы принимаем решения, когда мы их обдумываем, мы всегда учитываем позицию других государств-членов НАТО», — заявил Эрдоган в эфире телеканал NBC News.

Мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом переговоров и принимаем окончательное решение соответствующим образом, добавил президент Турции.

Эрдоган также пригрозил наложить вето на заявки Швеции и Финляндии, если они не изменят свою позицию по поводу курдских повстанческих групп, которые Турция считает террористическими организациями.

В том же интервью Эрдоган подверг критике западные страны за неспособность занять позицию против Израиля, который, по его словам, увековечил насилие на Ближнем Востоке. Он также выразил готовность работать с будущей администрацией США, несмотря на свою критику нынешней.

Ранее Зеленский заявил на заседании Совета безопасности ООН, что конфликт с Россией не может быть решен переговорами. Это требует конкретных действий, а не диалога с российским лидером Владимиром Путиным.