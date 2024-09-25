В Швейцарии задержали четырех человек после случая эвтаназии в капсуле

Четверо человек остаются под стражей после задержания в связи с первым случаем эвтаназии в капсуле компании Sarco, против них возбуждено уголовное дело за подстрекательство и содействие самоубийству. Глава МВД страны Элизабет Бауме-Шнайдер, по совместительству курирующая здравоохранение, назвала применение капсулы противоречащим закону незадолго до инцидента, сообщили швейцарские СМИ.

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По информации агентства SDA, после первого применения капсулы 64-летней американкой в понедельник были задержаны Флориан Виллет, один из руководителей швейцарской компании The Last Resort, предоставляющей услуги по добровольной эвтаназии, а также два адвоката и голландский журналист, которые присутствовали при ее запуске. По словам прокурора кантона Шаффхаузен, где произошел инцидент, все четверо по состоянию на утро среды остаются под стражей.

По данным газеты Tages-Anzeiger, прокуратура получила уведомление о состоявшейся эвтаназии от неназванного адвоката, после чего на место ее проведения был направлен наряд полиции, а также медики, которые должны провести вскрытие тела.

Отмечается, что в отношении нескольких лиц было возбуждено уголовное дело за подстрекательство и содействие самоубийству.

Как сообщил портал SRF, в понедельник, незадолго до запуска капсулы, Бауме-Шнайдер во время заседания Национального совета (большой палаты парламента) страны заявила, что капсула Sarco нарушает действующее законодательство и не должна использоваться. В частности, аппарат не соответствует требованиям закона о безопасности продукции и о применении химических веществ.

Портал сообщает, что намерения производителей осуществить запуск капсулы в Швейцарии вызвали дискуссию о ее соответствии законодательству еще прошлым летом. Тогда прокуратуры нескольких кантонов заявили, что возбудят уголовное дело, если капсула будет использоваться в их юрисдикции.

По информации газеты Blick, расходы за каждый случай эвтаназии обходятся местным властям в 3 тыс. швейцарских франков ($3,5 тыс.). Это связано с тем, что в случае "нетипичной смерти" представители полиции и судмедэксперты по закону обязаны прибыть на место и забрать тело для проведения вскрытия. При этом власти кантонов, как отмечает издание, опасаются значительного роста расходов, поскольку швейцарские организации по добровольному уходу из жизни привлекают все больше желающих, в том числе из-за рубежа.