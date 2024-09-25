В Тбилиси заявили об оскорблении Украиной «большой части общества Грузии»

Разыскиваемый Грузией бывший Генпрокурор и министр юстиции Зураб Адеишвили, ныне – советник Генпрокурора Украины, включен в состав украинской делегации на сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Это – демарш, цель которого – оскорбить очень большую часть общества Грузии», – заявил первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский, сообщила телекомпания «Имеди».

По его словам, «Адеишвили – один из архитекторов кровавого саакашвилевского режима».

«При нем прокуратура знала, кого пытать, у кого отбирать бизнес, кого унизить», - сказал Георгий Вольский.

Адеишвили на родине признан виновным по пяти делам, в том числе он обвинен в присвоении чужого имущества и в организации и в участии в пытках. Максимальный срок – шесть лет лишения свободы.

Несмотря на неоднократные запросы Тбилиси, Киев отказывается выдавать Адеишвили, которого до этого уже принимали в странах Евросоюза.