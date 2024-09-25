Здание парламента Финляндии облили красной краской

Шведские активисты залили красной краской здание парламента Финляндии. Как сообщает MTV Uutiset, активисты выступают против добычи торфа финской компанией в Швеции.

Главный комиссар департамента полиции Хельсинки Ярмо Хейнонен заявил, что краску нанесли на колонны здания всего за двадцать секунд. Активисты использовали мощный напорный распылитель, с помощью которого краску удалось нанести высоко - до середины колонн.

Полицейские задержали десятерых активистов, они оказались членами двух шведских экологических организаций. На сайте одной из них указано, что организация намерена помешать добыче торфа и восстановить водно-болотные угодья средствами «мирного сопротивления».

В другой организации заявили, что финская государственная компания Neova добывает торф в Швеции «беспрецедентным способом» и производит больше выбросов, чем все шведские внутренние рейсы вместе взятые. Активисты подчеркнули, что Финляндия ранее получила более 400 миллионов евро от ЕС в поддержку прекращения производства торфа.

Распыленная краска, по словам активистов, представляет собой смесь кукурузного крахмала и подкрашенной воды. Эта смесь водорастворима.

Финский депутат Мика Линтиля назвал действия экоактивистов «атакой на демократию и парламентаризм» Финляндии. В мэрии Хельсинки подчеркнули, что «право на протест священно, но даже если дело правильное, поступок может быть неправильным». Член финского парламента Миа Лайхо заявила, что активисты должны понести строгое наказание за «ущерб культурно-историческому зданию». Полиция расследует инцидент как «нападение при отягчающих обстоятельствах».