Член парламента Швеции Бьерн Седер обратился к министру иностранных дел страны Марии Мальмер Стенергард с призывом изменить написание Киева с русскоязычного варианта Kyiv на украинский — Kyjiv, сообщает Lenta.ru. По словам Седера, правительство Украины уже достаточное время пытается заставить остальной мир использовать украинское написание столицы. Он подчеркнул, что данная тема уже обсуждалась ранее, но решение так и не было принято.

Седер также обратился с вопросом к Стенергард, намерена ли она действовать в правительстве и внешнеполитической администрации так, чтобы шведское государство начало использовать украинское написание Kyjiv (по-английски Kyiv) для обозначения столицы Украины.

Тем временем советники президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что Киев готов согласиться на прекращение огня в конфликте с Россией в случае предоставления гарантий о «невозможности вторжения» в страну. Украинское руководство придерживается мнения, что любое другое соглашение не пойдет на пользу государству.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россию не устраивают условия Киева о прекращении огня. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что все заявления Зеленского — это утопия. По мнению парламентария, украинский лидер использует площадку ООН, чтобы накалить обстановку.