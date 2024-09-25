В Венгрии оценили возможную роль Трампа в конфликте на Украине

Поспособствовать мирному урегулированию конфликта России и Украины может только кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Именно поэтому, по его мнению, на предстоящих выборах следует поддерживать кандидатуру бывшего американского лидера, передает портал Telex.

Глава венгерского МИД убежден, что и Москву, и Киев следует принудить к переговорам с помощью давления извне, на что способен лишь экс-президент США. Он отметил, что при президентстве Трампа мировая безопасность была на гораздо более высоком уровне, чем при действующем главе Белого дома Джо Байдене.

Ранее Петер Сийярто заявил, что поставки оружия Украине западными странами не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта, так что их можно считать бесполезными. По словам министра, Венгрия готова участвовать во всех мирных инициативах.

До этого глава МИД Венгрии подчеркнул, что Будапешт считает бессмысленными распространяемые Западом угрозы о якобы имеющихся планах России атаковать НАТО. Он призвал тех, кто говорит о подобных угрозах со стороны России, «просто подумать логически», намекнув, что в такой конфронтации попросту не будет ни смысла, ни выгоды.