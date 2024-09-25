Названа причина ухода немецкой партии «Зеленых» в отставку

Смена руководства немецкой партии «Зеленые» связана с провалом на недавних выборах в земельный парламент (ландтаг) Бранденбурга. Как сообщает местное издание Focus, об этом заявил подавший в отставку сопредседатель партии Омид Нурипур.

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В минувшие выходные «Зеленые» не преодолели 5-процентный порог на выборах в Бранденбурге и не прошли в ландтаг. Первое место по итогам голосования заняла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца с 30,9% голосов, второе место — правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 29,2%. На третьем месте оказался «Союз Сары Вагенкнехт» с 13,5%.

«Результаты воскресных выборов в Бранденбурге являются свидетельством самого глубокого кризиса, с которым наша партия столкнулась за десятилетие. Преодолеть этот кризис необходимо и возможно. Речь идет не только о судьбе партии, речь идет о фундаментальном вопросе о том, будет ли и дальше возможно проводить "хорошую" политику в Германии», — заявил Нурипур на пресс-конференции.

По словам политика, партии необходим «новый старт», а потому он вместе с сопредседателем Рикардой Ланг попросили исполнительный совет избрать новое руководство на предстоящей партийной конференции, которая состоится в Висбадене. Ланг согласилась с ним, подчеркнув, что «Зеленым» необходимы «новые лица».

Напомним, что «Зеленые» входят в правящую коалицию в федеральном парламенте вместе с СДПГ и Свободной демократической партией (СвДП). Она была сформирована в 2021 году.