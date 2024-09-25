Турция призвала включить Россию в мирные инициативы по Украине

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что мирные инициативы по Украине не сработают, если в них не будет участвовать Россия. Об этом сообщает РИА Новости.

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Куртулмуш посетил Россию, встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и выступил в Совете Федерации. Выступая перед сенаторами, он заявил, что все мирные инициативы должны рассматриваться с активным участием всех сторон.

Также Куртулмуш заявил, что Турция осуждает санкции, введенные западными странами против России. Турецкий чиновник назвал их рычагом давления, с помощью которого страну пытаются заставить изменить свою позицию.

«Никогда в истории не было такого, чтобы односторонние санкции привели к каким-то результатам», - подчеркнул Куртулмуш.

Мирную инициативу, которую признали бы и Россия, и Украина, ранее призвали разработать Китай и Бразилия. По задумке двух стран, для этого необходимо провести международную конференцию, где все стороны смогли бы принять участие на равных и обсудить все мирные планы

Владимир Зеленский раскритиковал инициативу, заявив, что ее не согласовывали с Украиной. Он назвал подобные предложения «деструктивными».