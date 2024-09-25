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Обреченные на гибель: кадры из тонущей страны Тувалу

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Глобальное потепление постепенно меняет нашу планету. Одними из первых с последствиями таяния ледников из-за роста мировой температуры столкнутся жители небольшого государства Тувалу. Эта тихоокеанская страна расположена на 5 атоллах и 4 островах одноименного архипелага. Общая площадь Тувалу составляет всего 26 квадратных километров, где проживает более 11 тысяч человек.

Ученые подсчитали, что ежегодно уровень моря у островов поднимается на 40 миллиметров. При этом, большая часть тувалийцев проживает лишь в одном метре от поверхности океана. Глобальное потепление уже принесло на острова продолжительные засухи и сильные циклоны. Также Тувалу страдает от сильной эрозии береговой линии.

Местные политики бьют тревогу. В 2021 году экс-министр иностранных дел островного государства Саймон Кофе записал видеообращение стоя по колено в воде в деловом костюме и галстуке. Он призвал мировое сообщество одуматься и перестать вредить планете. По подсчетам ученых, тувалийцам придется покинуть тонущую страну в ближайшие 25 лет.

Как живет обреченное на исчезновение государство — в галерее «Рамблера».