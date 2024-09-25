Умеров заявил о сильной зависимости Киева от помощи союзников

Финансовая и военная помощь западных стран является фундаментом всего военного потенциала Украины, без которого она не могла бы существовать. Об этом в среду, 25 сентября, сообщил глава Минобороны страны Рустем Умеров. Вечерняя Москва

«Мы на 80 процентов зависимы от наших партнеров», — признался глава украинского Минобороны. Он добавил, что объем военного сотрудничества требует большого количества специалистов в данной сфере. Lenta.ru

Министр обороны Украины ранее заявил, что затраты страны на военные нужды превышают 150 миллиардов долларов и данных средств не хватает для обеспечения всех потребностей. Газета.Ru