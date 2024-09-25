Премьеру Словакии прислали письмо с пулей
Премьер-министру Словакии Роберту Фицо прислали подозрительный конверт, в котором оказалась пуля. Об этом сообщает Plus 7 Dní.
Письмо было обнаружено утром 25 сентября. Во время проверки почты, адресованной непосредственно Фицо, сотрудники службы безопасности правительства проверили конверт, который привлек их внимание. Рентгеновская проверка показала, что в конверте была пуля.
Отправитель конверта неизвестен. Сопроводил ли он пулю каким-либо сообщением, не уточняется.
Весной 2024 года на Фицо было совершено покушение. Убить премьера пытался Юрай Цинтула, человек, несогласный с политикой правительства Словакии. В МВД страны сообщили, что Цинтула выступал против сокращения поддержки Украины и обвинял правительство Фицо в цензуре.
Преступник начал стрелять после заседания кабинета министров, когда Фицо вышел пообщаться с гражданами. В премьера попало четыре пули, он получил серьезные ранения.