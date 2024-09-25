Обзор иноСМИ: срыв переговоров Зеленского и Трампа и фото сбитого НЛО над Канадой

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СМИ получили изображение сбитого над Канадой загадочного объекта

Телеканал CTVNews опубликовал изображение неопознанного объекта, сбитого над территорией Юкона в Канаде в феврале 2023 года. Истребитель F-22 сбил этот объект вскоре после того, как тот вошел в воздушное пространство Канады и оказался неподалеку от границы с Аляской.

© Соцсети

Считается, что этот объект мог быть китайским разведывательным или исследовательским аэростатом. Опубликованное изображение имеет очень низкое разрешение, на снимке запечатлен объект в форме пончика с зазором с одной стороны. Из других документов, полученных CTVNews, следует, что это был цилиндрический объект с прикрепленным к нему полезным грузом. Судя по всему, снимок был сделан с самолета, находившегося ниже объекта. Как отмечает телеканал, канадские военные долгое время не хотели обнародовать изображение, опасаясь, что публикация «может вызвать еще больше вопросов/путаницы».

Трамп не встретится с Зеленским в Нью-Йорке

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не будет проводить переговоры с Владимиром Зеленским, приехавшим в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника.

По словам собеседника AP, переговоры Трампа и Зеленского не были запланированы, несмотря на заявление украинских официальных лиц о намерении Зеленского провести эту встречу. Как отмечает AP, 24 сентября Трамп высказался о Зеленском, назвав его «величайшим торговцем на Земле». Как отметил Трамп, после каждого визита в США Зеленский «уезжает со ста миллиардами долларов». За несколько дней до этого Зеленский заявил в интервью, что Трамп не понимает и слишком упрощает украинский кризис.

В США допустили утечку данных трети граждан страны

Портал Cybernews сообщил, что масштабная утечка данных в компании MC2 Data, занимающейся проверкой биографий, затронула «ошеломляющее» количество граждан США. MC2 Data собирает, компилирует и анализирует данные из разнообразных публичных источников, включая контактные данные, информацию о судимостях, трудовой истории и составе семьи.

Эта информация используется для создания комплексных профилей, которыми интересуются работодатели и арендодатели. В августе исследовательская группа Cybernews обнаружила, что компания оставила без пароля базу с 2,2 терабайта данных, сделав ее легкодоступной для любого пользователя. В базе содержалось 106 316 633 записей, она включала IP-адреса, зашифрованные пароли, домашние адреса, даты рождения, номера телефонов и другую информацию. В статье отмечается, что Cybernews обращался к MC2 Data несколько раз, но не получил ответа. На момент публикации доступ к базе данных был защищен.

В Китае исчез критиковавший Си Цзиньпина экономист

Известный экономист одного из ведущих аналитических центров Китая Чжу Хэнпэн был отстранен от работы и, предположительно, задержан после того, как он раскритиковал главу Китая Си Цзиньпина в чате. Об этом пишет The Wall Street Journal на осведомленные источники.

В течение последних десяти лет Чжу был заместителем директора Института экономики Китайской академии общественных наук. WSJ рассказала, что расследование против него началось на фоне растущих усилий Коммунистической партии Китая по подавлению негативных комментариев об экономике страны. Газета отмечает, что Чжу не появлялся на публике с апреля. Что именно Чжу сказал об экономической политике Си - неизвестно. По данным WSJ, экономист написал, что Си «не бессмертен».

«Китай и Бразилия возрождают план по Украине»

Китай и Бразилия 27 сентября проведут встречу в рамках Генассамблеи ООН, чтобы продвинуть свое предложение о посредничестве в украинском кризисе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как минимум 20 стран заявили о планах направить своих представителей на встречу, организуемую Китаем и Бразилией. В их числе - Азербайджан, Колумбия, Египет, Кения, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. Ожидается, что ни США, ни ЕС не примут участия в мероприятии. Источники South China Morning Post в бразильской делегации заявили, что страны стремятся заложить основу для будущей мирной конференции. Ранее Украина, ЕС и США отвергли план Китая и Бразилии, посчитав, что он «вознаградит» Россию.