Белый дом аннулировал приглашение Кобахидзе на прием

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подтвердил информацию о том, что администрация президента США Джо Байдена вычеркнула из списка приглашенных на прием премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Ранее грузинская служба радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) сообщила о том, что Кобахидзе, который находится в США для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, изначально был списке приглашенных на прием к Байдену. Однако позже администрация американского лидера аннулировала приглашение. Также, как сообщалось, администрация Байдена отказала во всех встречах членам грузинской делегации.

"Да, как я узнал, это правда так", - ответил Папуашвили, комментируя журналистам появившуюся в СМИ информацию. "Это уже несерьезно, о чем мы можем вообще говорить? Они отозвали свое же приглашение на второй день. Такое поведение просто несерьезно. В первую очередь, то, что мы увидели со стороны администрации [Байдена] - это оскорбление Америки и американского народа".

Также, как отметил Папуашвили, за все годы стратегического партнерства США и Грузии, американская сторона "могла хотя бы научиться гостеприимству у грузинского народа".

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Отношения США и Грузии стали существенно ухудшаться после принятия ее парламентом в мае закона об иноагентах. Министерство обороны США 5 июля сообщило, что грузино-американские военные учения "Достойный партнер", запланированные на это лето, переносятся на неопределенный срок из-за пересмотра стратегических отношений. Пентагон обосновал такое решение тем, что грузинские власти заявляли о попытках Запада, в частности США, открыть второй фронт для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны.