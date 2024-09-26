Премьер Грузии отреагировал на отмену его приглашения к Байдену

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на аннулирование его приглашения на прием к президенту США Джо Байдену, назвав этот шаг несерьезным. Об этом он рассказал журналистам в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

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По его словам, приглашение на прием к Байдену было прислано три дня назад, однако затем оно было отменено. Он подчеркнул, что не может дать «особенный комментарий» по этой теме.

Администрация Байдена отменила приглашение премьера Грузии Кобахидзе на прием

«Это несерьезно. Это был своего рода гуманитарный акт в пользу [грузинской] оппозиции, однако никакого практического эффекта от этого не будет и для оппозиции», — сказал политик.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал отзыв администрацией Байдена приглашения у грузинского премьера. Он призвал американские власти поучиться гостеприимству у грузинского народа.