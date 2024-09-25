Премьер Дании призвала Европу отказаться от мирного мышления по Украине

Европе нужно отказаться от мирного мышления, когда речь идет о конфликте на Украине. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью The New York Times (NYT). Lenta.ru

«Нам надо поменять мировоззрение. В Европе мы все еще придерживаемся мирного мышления», - сказала она. «Я думаю, нам нужно прекратить эту дискуссию, дать все, что необходимо, и, напротив, спросить у Украины, что ей нужно для победы», - добавила премьер Дании. ТАСС

Ранее Метте Фредериксен призвала снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины вглубь российской территории с помощью западного оружия. News.ru