Все руководство партии «зеленых» в ФРГ решило уйти в отставку

Руководство немецкой партии «Зеленые» в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на собственные источники.

В публикации утверждается, что 25 сентября состоится пресс-конференция, в ходе которой руководство партии объяснит причины такого решения.

Напомним, что в минувшие выходные «Зеленые» не преодолели 5-процентный порог на выборах в Бранденбурге и не прошли в земельный парламент. Первое место по итогам голосования заняла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца с 30,9% голосов, второе место — правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 29,2%. На третьем месте оказался «Союз Сары Вагенкнехт».

Экзит-поллы показали победу партии Шольца в Бранденбурге

«Зеленые» входят в правящую коалицию в федеральном парламенте вместе с СДПГ и Свободной демократической партией (СвДП). Она была сформирована после длительных переговоров в 2021 году.