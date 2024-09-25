Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп не планировал встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон для участия в открытии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Инсайдеры сообщают, что их встреча даже не была запланирована, несмотря на заявление официальных лиц в Киеве. Однако до этого сообщалось, что обе стороны выражали желание встретиться, но конкретная дата так и не была назначена.

При этом Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне, передает Associated Press.

До этого американский политический обозреватель Бен Шапиро высказал мнение, что поездка Владимира Зеленского на военный завод в Скрэнтоне в штате Пенсильвания стала для него ужасной ошибкой. По его словам, Зеленский поставил под угрозу позиции Киева даже среди проукраински настроенных республиканцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что надеется избежать потенциальной случайной встречи с Владимиром Зеленским в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Советники президента Украины Владимира Зеленского и депутаты Верховной рады назвали условие, при котором Киев согласится на прекращение огня с Россией. Отмечается, что украинские власти пойдут на этот шаг только при условии «невозможности вторжения» в страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президентская гонка в Соединенных Штатах не является интересным вопросом для России. По его словам, это должно затрагивать и волновать американских избирателей. При этом Песков отметил, что политическая борьба в США очень жестокая.