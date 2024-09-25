В Ливане рассказали об обращении к России за помощью в деэскалации

Ливан обратился к России за помощью в деэскалации конфликта с Израилем.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на советника бывшего президента Ливана Мишеля Ауна и главу комиссии партии «Свободное патриотическое движение» по связям с Россией Амаля Абу-Зейда.

«Мы ищем поддержки у России, потому что Россия, безусловно, может сыграть важную роль. У нее есть определенные связи с Ираном и "Хезболлой". Им все еще удается разговаривать с израильтянами», — пояснил дипломат.

Абу-Зейд рассказал, что находится на постоянной связи с замглавы Министерства иностранных дел и спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым и на протяжении последнего месяца неоднократно обращался к нему. Он также отметил, что Москва «не действует открыто» из-за внимания стран Запада.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает масштабные военные нападения на Ливан со стороны Израиля. Она подчеркнула принципиальную позицию российской стороны о категорической недопустимости неизбирательных атак, в результате которых страдают гражданские лица. Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства призвала к незамедлительному прекращению боевых действий.