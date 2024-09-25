Великобритания, Франция и Израиль хотят продолжения конфликта на Украине, несмотря на то что их стратегические выгоды отличаются друг от друга. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий политический аналитик Энгин Озер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «определенные лобби» не хотели, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле в 2022 году достигли своей цели. При этом он не назвал конкретные страны, причастные к этому.

«Можно говорить о трех государствах, которые хотят продолжения войны на Украине. Выгоды, которые эти три страны получают от продолжения конфликта, весьма отличаются друг от друга», — сказал Озер.

Он отметил, что Лондон является историческим противником Москвы. Британские власти продолжают политику изоляции России от мира посредством санкций. По мнению аналитика, это все та же «большая игра», которую вели Российская и Британские империи в Афганистане в XIX веке, хоть и продолжается она в других форматах.

«У лондонской администрации есть серьезные планы на Южном Кавказе, Украине и особенно в Центральной Азии, где историческое российское влияние все еще эффективно», — добавил он, отметив, что по этой причине британцы хотят продолжения конфликта и изолирования РФ.

Также Озер обратил внимание на усиление политического и военного влияния Франции при администрации Эммануэля Макрона в Грузии, Армении и других странах Центральной Азии. В результате Москве пришлось принимать ответные шаги и усиливать свои позиции в Африке.

«Как известно, с приходом к власти антифранцузских военных и гражданских правительств в ЦАР, Мали, Буркина-Фасо и Нигере парижская администрация утратила свое историческое влияние в этих странах. Поэтому Франции также важно ослабление России, ослабление её сфер влияния», — сказал аналитик.

Говоря об Израиле, Озер отметил, что его властями движут прагматичные стремления к собственной безопасности. В число основных стратегий Тель-Авива входит снижение влияния РФ на Ближнем Востоке, а также полное прекращение поддержки таких стран, как Сирия.