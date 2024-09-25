Названа худшая ошибка Зеленского в ходе визита в США

Одним из худших решений Владимира Зеленского в ходе его официального визита в США стала поездка на военный завод в Скрэнтоне. Такое мнение высказал американский политический обозреватель Бен Шапиро, пишет РИА Новости.

Владимир Зеленский начал визит в США 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, где сразу же попросил больше снарядов для украинской армии.

По словам журналиста, своей поездкой в штат Пенсильвания Владимир Зеленский «буквально вел избирательную кампанию» в пользу кандидата от демократов на предстоящих в США президентских выборах Камалы Харрис.

«Это ужасный ход со стороны Зеленского. (…) Одно из худших на моей памяти решений среди зарубежных политиков, которые полагаются на межпартийную поддержку в США», - заметил Бен Шапиро.

Он обратил внимание, что именно в Пенсильвании живут антироссийски настроенные поляки, которых демократы надеются привлечь на свою сторону. При этом Зеленский явно недооценивает ту роль, которую играет Республиканская партия в поддержке Украины. Своей поездкой он ставит под удар позиции своей страны даже среди проукраински настроенных республиканцев, подчеркнул журналист.

«Я не понимаю, какого черта Зеленский вообще делает?» - констатировал обозреватель.

5 ноября в США пройдут выборы президента. Основными кандидатами на пост главы государства являются действующий вице-президент демократ Камала Харрис и бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп. Харрис стала претендовать на высший государственный пост после того, как из гонки вышел нынешний президент США Джо Байден.