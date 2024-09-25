На Украине назвали условие прекращения огня с Россией

Советники президента Украины Владимира Зеленского и депутаты Верховной Рады назвали условие, при котором Киев согласится на прекращение огня с Россией. Их слова приводит Associated Press (AP).

Как сообщает агентство со ссылкой на источники в Киеве, украинские власти пойдут на данный шаг при условии «невозможности вторжения» в страну.

«Любое другое соглашение не принесет пользы будущему Украины и не будет чтить жертвы ее народа», — отметили журналисты.

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Кроме того, в тексте статьи сообщается, что руководство республики отвергло мирные инициативы Китая и Индии, полагая, что они просто приостановят боевые действия. По словам одного из советников Зеленского, пожелавшего остаться анонимным, такие предложения приведут лишь к заморозке конфликта.