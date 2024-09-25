США поставили Израилю ультиматум по атакам на Ливан

Американские власти передали Израилю требования, касающиеся ударов по Ливану, сообщает 12-й канал израильского телевидения. Вашингтон потребовал, чтобы ЦАХАЛ не разрушал государственную инфраструктуру при атаках на объекты шиитской организации «Хезболла».

При этом ранее США давали понять, что красной линией для Вашингтона станут «сознательные и намеренные» действия Израиля, которые приведут к крупномасштабной войне. Теперь американская сторона уточнила свои требования: точнее определять объекты шиитов и не бить по государственным зданиям.

24 сентября Армия обороны Израиля приступила к новой волне ударов по объектам движения «Хезболла» в Ливане. До этого о начале «упреждающей наступательной операции» на юге Ливана заявлял глава Генерального штаба войск еврейского государства Герци Халеви.

Белый дом сообщил, что Израиль не уведомил США о намерении атаковать Бейрут

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти решительно осуждают масштабные военные нападения Израиля на Ливан. Она подчеркнула, что Москва считает совершенно недопустимыми неизбирательные атаки, приводящие к жертвам среди мирного населения.

Перед этим сообщалось, что количество жертв в результате авиаударов Израиля по населенным пунктам в южной и восточной частях Ливана возросло до 492. По данным Reuters, среди погибших числятся 35 детей и 58 женщин.