Китай и Бразилия намерены возродить план урегулирования конфликта на Украине

КНР и Бразилия планируют продвинуть свой план мирного урегулирования украинского конфликта на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Как пишет South China Morning Post, страны намерены организовать встречу в пятницу, 27 сентября.

По данным издания, на этой встрече согласились присутствовать по меньшей мере 20 стран. Однако представителей США и Евросоюза не будет.

В делегации президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва отметили, что стремятся «заложить основу для мирной конференции».

В августе сообщалось, что подход Китая и Бразилии к решению украинского конфликта поддержала ЮАР. Инициатива уже получила положительные отклики более 110 стран.

Ранее президент Бразилии во время выступления на Генассамблее ООН призвал к прямому диалогу для урегулирования конфликта на Украине.