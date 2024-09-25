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Минобороны сообщило о пресечении попытки ротации личного состава ВСУ

Российские подразделения беспилотной авиации пресекли попытку противника вклиниться вглубь российской территории и провести ротацию личного состава, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Был уничтожен один бронетранспортер, один эвакуационный тягач, а также отделение пехоты Вооруженных сил Украины. Кроме того, операторы БПЛА ведут воздушные бои с беспилотниками ВСУ.

Подразделения ВДВ ведут активную боевую работу по ликвидации противника, который пытается прорваться в Глушковский район Курской области, и пресечению дальнейших попыток прорыва.

РФ поддержит расширение СБ ООН Индией, Бразилией и страной Африки

Россия поддержит законное стремление Индии, Бразилии и одной из африканских стран войти в Совет Безопасности ООН в качестве постоянных членов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По его словам, развивающиеся страны недопредставлены в Совете Безопасности. При этом «одновременно нужно удовлетворить африканские чаяния». Также дипломат указал, что Совет Безопасности ООН не нуждается в расширении путем предоставления статуса постоянных членов ФРГ и Японии.

«Присоединение к Совету Безопасности дополнительных западных участников, в данном случае тех, кто рвется в него, — Германии и Японии — просто расширит и укрепит, углубит несправедливость», — отметил Лавров.

Фигуранту дела о стрельбе у офиса Wildberries Висаригову грозит пожизненное заключение

Фигуранту дела о стрельбе у офиса Wildberries А.З.Висаригову, которого арестовали, может грозить пожизненное лишение свободы, сообщает ТАСС.

Он обвиняется в совершении пяти преступлений, четыре из которых относятся к категории особо тяжких.

За три из них предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"Хезболлах" подтвердила гибель своего командира при авиаударе по Бейруту

Вооруженное крыло шиитской партии «Хезболлах» подтвердило, что военный руководитель Ибрагим Кубейси погиб после израильского удара по южному пригороду Бейрута, сообщает ТАСС.

Кубейси командовал ракетными силами и отвечал за противовоздушную оборону.

Вместе с ним погибли шесть человек, еще 15 получили ранения.

Боррель изучит предложения Трампа по Украине, только если он станет президентом

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что рассмотрит предложения экс-президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, только если тот вновь станет главой государства, сообщает ТАСС.

«Я дождусь того момента, когда он будет сидеть в Белом доме, чтобы рассматривать его предложения», — сообщил евродипломат.

Он отметил, что на этом этапе не хочет комментировать высказывания Трампа.