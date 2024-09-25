Зимбабве может ввести безвиз для российских туристов в ноябре

Россия и Зимбабве работают над соглашением о взаимном безвизовом режиме, сообщают «Известия».

Как заявил посол РФ в Зимбабве Николай Красильников, речь идет о владельцах общегражданских паспортов. Ожидается, что безвизовый режим поспособствует увеличению пассажиропотока. Проект соответствующего соглашения находится на рассмотрении в Хараре.

«Ведем дело к подписанию документа на полях пятого заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в Москве 5-7 ноября», — указал дипломат.

Красильников отметил, что Зимбабве является перспективным туристическим направлением для российских путешественников благодаря своим природным достопримечательностям. При этом в настоящее время пассажиропоток остается низким из-за отсутствия прямого авиасообщения и высокой стоимости авиабилетов.

Сейчас стоимость перелета в одну сторону с пересадкой в ОАЭ превышает 60 тысяч рублей. При этом в Хараре выражают заинтересованность в притоке туристов из РФ. Соответствующая инфраструктура в городе Виктория-Фоллс и других районах Зимбабве выше среднего африканского уровня, подчеркнул посол.