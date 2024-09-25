Глава МИД Польши усомнился в праве России быть постоянным членом СБ ООН

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о том, должна ли Россия как правопреемница Советского Союза получить место постоянного члена Совбеза ООН спорный, сообщает РИА Новости.

На заседании международной организации глава МИД выступал после постпреда России Василия Небензи.

«Россия - можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности», — заявил дипломат.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал, что ООН – не площадка для группы стран-единомышленниц, а платформа для диалога между теми, кто «ненавидит друг друга».

Венгерский дипломат выразил надежду, что в ходе высокой недели те, «кто долгое время не общался друг с другом, получат возможность сделать это».