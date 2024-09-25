Греция заявила о недопустимости перехода на "зеленую экономику" за счет населения ЕС

Переход к "зеленой экономике" в ЕС нельзя осуществлять в ущерб конкурентоспособности европейской промышленности или за счет значительного снижения уровня жизни населения. Такое мнение выразил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу CNN, текст которого распространила пресс-служба греческого правительства.

"Я думаю, что существует общая точка зрения (это также отражено в докладе бывшего главы Европейского центробанка Марио Драги), что "зеленый переход" является очень благородной целью, но ее нельзя достичь за счет конкурентоспособности европейской промышленности или за счет значительного снижения уровня жизни европейцев, - сказал премьер. - Если это означает, что необходимо внести некоторые корректировки (я бы назвал их не "сокращениями", а реалистичными корректировками) в то, о чем мы договорились, пусть так и будет. И я верю, что мы будем двигаться в правильном направлении".

Европейское издание американской газеты Politico со ссылкой на утечки проекта доклада об экономическом состоянии Евросоюза, подготовкой которого занимался экс-глава Европейского центробанка Марио Драги, сообщало в феврале, что Евросоюз, лишившись дешевых энергоресурсов из России и части экспорта в Китай, должен будет тратить €500 млрд в год, чтобы продолжать осуществлять свой "зеленый и цифровой переход" и при этом сохранять способность конкурировать с Китаем и США.

Драги предупреждал, что три основных элемента, на которых в течение долгого времени базировались экономические успехи ЕС, - дешевая энергия из России, высокоприбыльный экспорт в Китай и военная защита со стороны Соединенных Штатов (которая позволяла экономить на военных ассигнованиях) - либо уже полностью исчезли, либо поставлены под сомнение, отмечало издание. По оценкам Драги, порядка двух третей от 500 млрд евро в год должны составлять частные инвестиции и одну треть - государственные (от отдельных стран и от ЕС в целом). На практике это потребует пересмотра жестких правил ЕС о предоставлении государственных дотаций бизнесу, писала Politico.