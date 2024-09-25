Боррель считает, что "провал на Украине станет провалом везде"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразил мнение, что неудача на Украине станет повсеместным провалом.

"Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде", - полагает он.

Боррель обратился к "любителям мира", выступающим, по его словам, с заявлениями на сессии Генассамблеи о необходимости завершить войну, которая "дорого обходится" Западу.